Lille : Jocelyn Gourvennec rend hommage à Burak Yilmaz

Le LOSC a annoncé ce vendredi le départ de l'attaquant turc Burak Yilmaz à l'issue de son contrat. Le buteur de 36, champion de France avec les Dogues en 2021, quitte donc le club nordiste après 72 matchs disputés, pour 25 buts et 10 passes décisives. En conférence de presse avant d'affronter Rennes ce samedi, son entraîneur Jocelyn Gourvennec a tenu à lui rendre hommage : «il finira son cycle de 2 ans avec des titres, celui de champion de France, le Trophée des champions et le parcours cette saison en Ligue des champions (8e de finale).Il a marqué l'histoire du club. La saison dernière, il était dans une forme incroyable, avec une réussite de dingue. Il a été moins efficace cette saison, mais il a toujours fait les efforts. Il a connu quelques coups de sang, mais c'est son caractère et on ne va pas le changer à 37 ans. Il s'est bien entraîné.»

Le technicien lillois a également les hauts et les bas qu'il a pu connaître avec l'international aux 77 sélections (31 buts) : «quand il est bien, il donne beaucoup. C'est une personnalité avec laquelle on peut bien discuter. Il est très intelligent. Ma relation avec lui était saine, avec de la franchise. Il y a parfois eu des accrochages, pas qu'avec lui d'ailleurs. Mais c'est comme ça. L'important, c'est la franchise. On peut ne pas être d'accord, mais il est essentiel de se dire les choses. On a fonctionné comme ça avec tous les autres joueurs. J'appelle ça du respect.»

