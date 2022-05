Lille : Burak Yilmaz quitte le club

Arrivé à l'été 2020, Burak Yilmaz (36 ans), en fin de contrat dans quelques jours, a fait savoir qu'il ne prolongerait pas à Lille, faisant ses adieux au club nordiste via ses réseaux sociaux. Ce vendredi, le LOSC vient d'officialiser l'information sur son site officiel.

«Burak Yılmaz quittera le LOSC cet été après deux saisons sous le maillot lillois. Le Club souhaite saluer et remercier son attaquant international turc (36 ans), qui restera pour toujours l’un des grands artisans du titre de champion de France 2021 (...) Du haut de ses 72 matchs et 25 buts tcc sous le maillot des Dogues, Burak Yılmaz restera dans l’Histoire moderne du LOSC comme l’un des attaquants les plus emblématiques et charismatiques», précise le club dans son communiqué. L'attaquant turc aura remporté la Ligue 1 et le Trophée des Champions avec les Dogues.