Thiago Silva réagit à l'intérêt de l'OL

Parti du Paris Saint-Germain libre de tout contrat, Thiago Silva (36 ans) a rebondi du côté de Chelsea. Mais avant de signer en faveur des Blues, le Brésilien a eu l’embarras du choix. Très courtisé, le défenseur auriverde a reçu des propositions d’Italie, d’Angleterre, mais aussi de l’Olympique Lyonnais. Ce qu’avait d’ailleurs confirmé le directeur sportif des Gones, Juninho. Ce dernier avait toutefois indiqué que l’opération était impossible à réaliser, notamment pour des raisons financières.

Et si ça ne s’est pas fait entre Gones et Thiago Silva, ce dernier a visiblement été flatté par l’intérêt de Juninho. « C'est seulement après la finale (de Ligue des Champions) que mon agent m'a parlé des clubs intéressés et qu'il m'a dit que Juninho rêvait de me faire venir. Ça me rend très fier de savoir qu'il a pensé à moi, qu'il me voulait dans un rôle de leader. Ça prouve que mon travail au PSG a été reconnu », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à France Football.