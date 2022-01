PL : Watford arrache le nul à Newcastle, Everton sombre à Norwich, Wolverhampton confirme

Seulement 3 matchs étaient programmés ce samedi pour le traditionnel multi Premier League (22ème journée) de 16 heures, en raison du report de la rencontre Burnley-Leicester. La partie ô combien importante pour le maintien dans l'élite anglaise entre Newcastle et Watford n'a accouché d'aucun vainqueur (1-1). Si Allan Saint-Maximin a longtemps pensé avoir offert aux Magpies leur 2ème succès de la saison après un exploit individuel, la bande d'Eddie Howe a, comme trop souvent, craqué en fin de match. Joao Pedro, d'une tête rageuse, permet aux hommes de Claudio Ranieri de stopper leur série de 6 défaites consécutives. Empêchant par la même occasion Newcastle de repasser devant eux au classement. À noter que la nouvelle recrue Chris Wood était titulaire, tout comme Kieran Trippier.

Dans l'autre duel de bas de tableau, la désormais ex-lanterne rouge de PL, Norwich, s'est offert son 3ème succès de l'année face à une formation d'Everton (2-1) en chute libre depuis de longues semaines (12 défaites en 13 matchs). Le club de la Mersey, malgré une belle réduction de l'écart signée Richarlison d'un joli retourné, a encaissé deux buts fatals coup sur coup en première période. Rafael Benitez pourrait d'ailleurs très bientôt être limogé par la direction des Toffees... Les Canaries remontent eux à la 18ème place devant Newcastle. Enfin, la 2ème meilleure défense du Royaume a tenu le choc et Wolverhampton a battu Southampton (3-1) à Molineux, notamment après une fin de match agitée ayant vu James Ward-Prowse inscrire un nouveau but sur coup franc. Les Wolves enchaînent un 4ème match sans défaite en championnat et restent à l'affut des places européennes.

Les résultats de 16 heures en Premier League

Newcastle 1-1 Watford : Saint-Maximin (49e) / Joao Pedro (88e)

Norwich 2-1 Everton : Keane (16e, c.s.c), Idah (18e) / Richarlison (60e)

Wolverhampton 3-1 Southampton : Jimenez (37e, s.p), Coady (59e), Traoré (90e+1) / Ward-Prowse (84e)