Jean-Louis Gasset n’est plus le sélectionneur de la Côte d’Ivoire

Coup de tonnerre dans la terre d’Eburnie. Sèchement battue par la Guinée Equatoriale (4-0) dans sa Coupe d’Afrique des Nations, la Côte d’Ivoire a fini troisième de son groupe A mais n’est toujours pas assurée de disputer les huitièmes de finale de la compétition. En effet, les Éléphants sont suspendus aux résultats de ce mercredi, dans les poules E et F, espérant notamment une victoire du Maroc face à la Zambie pour garder une place dans les quatre meilleurs troisièmes de cette phase de poules. Et alors que le sort des hommes en orange n’est pas fixé, leur sélectionneur Jean-Louis Gasset n’a pas attendu pour quitter son poste, annonçant ainsi sa démission au Premier ministre ivoirien, qui a accepté sa requête ce mercredi. Toutefois, le communiqué laisse entendre que la décision vient de la Fédération ivoirienne de football.

« Le Président de la Fédération Ivoirienne de Football et son Comité Exécutif informent les Associations Membres, le public sportif, la Presse nationale, internationale et l’ensemble des supporters de l’Équipe de Football de Côte d’Ivoire (LES ELEPHANTS) qu’il est mis fin aux contrats du Sélectionneur-Entraîneur Jean-Louis André Lucien Gasset et de son Adjoint Ghislain Marie Joseph Printant pour résultats insuffisants, conformément au contrat d’objectif qui les liait à la FIF. Monsieur Emerse FAE, Sélectionneur-Entraîneur Adjoint assurera l’intérim, en attendant l’ouverture d’une procédure de recrutement du nouveau Sélectionneur-Entraîneur. La Fédération Ivoirienne de Football exprime ses regrets pour le parcours des Éléphants durant la phase de poule de la CAN 2023. Cependant, elle reste convaincue du potentiel de notre Equipe de football, et appelle à l’union de tous pour les échéances à venir », peut-on lire dans le communiqué de la Fédération Ivoirienne de Football.