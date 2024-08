Un nouveau poste pour Frank Lampard

Frank Lampard proche d’un retour dans le monde du football. Mais pas sur les pelouses, ni sur un banc. D’après [The Sun](https://www.thesun.co.uk/sport/30003482/frank-lampard-amazon-prime-champions-league-pundit/), l’ancien joueur et entraîneur de Chelsea a décroché un poste de consultant au sein de BBC Sport pour les matchs de Ligue des champions. Il rejoindra Clarence Seedorf, Daniel Sturridge et Gaël Clichy, déjà sous contrat avec la chaîne britannique.

L’ex-international anglais (106 sélections) n’a toujours pas retrouvé de nouveau job depuis la fin de son intérim chez les Blues en juin 2023. Gary Lineker, futur collègue de Lampard chez la BBC, avait suggéré il y a quelques semaines, qu’il pourrait être le candidat idéal pour le poste de sélectionneur de l’Angleterre.