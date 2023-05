Teddy Okou attise les convoitises en Europe

Pur produit de la formation du Havre Athletic Club, dans la même génération que Pape Gueye (OM, prêté à Séville) et Loïc Badé (N. Forest, prêté à Séville), l’attaquant franco-ivoirien Teddy Okou a débuté sa carrière professionnelle avec la formation normande, délivrant notamment une offrande en Coupe de la Ligue contre le Nîmes Olympique. Il a ensuite rejoint le LOSC, qui l’a repéré grâce à son directeur sportif de l’époque, un certain Luis Campos, pour faire de lui le "nouveau Lemar". Une grosse blessure de 7 mois le coupait malheureusement dans son élan, ne disputant finalement aucune minute avec le maillot nordiste. Après une saison compliquée passée du côté de l’US Boulogne, le natif de Paris a su briller sous les couleurs du FC Stade-Lausanne-Ouchy cette saison, inscrivant 16 buts et délivrant 6 passes décisives toutes compétitions confondues, entre la Coupe de Suisse et la Challenge League (D2 helvétique). Le joueur d’1m65 a d’ailleurs inscrit sa 16e réalisation ce vendredi face à Xamax (victoire 2-0).

De quoi attirer l’œil de plusieurs formations de la Confédération, et même bien au-delà de ses frontières… Car oui, ses prestations dans l’antichambre du football suisse ne passent pas inaperçues dans l’élite : en effet, selon nos informations, toutes les formations de la Super League, excepté le FC Bâle, ont un réel intérêt pour l’ailier polyvalent de 24 ans. Les Young Boys, actuels leader du championnat, ont également un oeil sur sa situation sportive. A l’étranger, d’autres clubs sont également intéressés, comme en Allemagne (dont le Fortuna Düsseldorf, 6e de Bundesliga). Des formations de Ligue 2, un club de Liga et deux clubs grecs (dont le PAOK Salonique) sont également attentives à son égard, lui qui est lié avec le FCSLO jusqu’en juin 2024. Autant de sollicitations pour un joueur brillant par sa vivacité et son aisance technique, qui ont déjà entraîné des offres de contrat l’hiver dernier.

