Ligue des Champions : Manchester City suspendu à une décision historique

L’attente est bientôt terminée et le verdict très attendu. Dauphin de Liverpool en Premier League et toujours qualifié en Ligue des Champions (vainqueur 2-1 du 1/8e de finale aller face au Real Madrid), Manchester City croise les doigts. Car il se pourrait bien que la formation entraînée par Pep Guardiola soit privée de dessert pendant un petit moment. Vendredi dernier, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a en effet indiqué qu’il allait annoncer ce lundi 13 juillet (vers 10h30) sa décision concernant la procédure d’arbitrage entre Manchester City et l’UEFA. Un rendez-vous extrêmement important.

Pour rappel, l’instance dirigeante du football européen avait frappé très fort contre les Citizens en annonçant le 14 février dernier que le club anglais était suspendu de toute Coupe d’Europe lors des deux prochaines saisons. « La chambre arbitrale a imposé des mesures disciplinaires au Manchester City FC, lui ordonnant de ne plus participer aux compétitions de clubs de l'UEFA au cours des deux prochaines saisons (c'est-à-dire les saisons 2020/21 et 2021/22) et de payer une amende de 30 millions d'euros. » Un coup de poignard en plein cœur pour les Citizens, le jour de la Saint Valentin.

Une décision qui fera date

Accusé d’avoir enfreint les règles du fair-play financier, City avait, sans surprise, fait appel et saisi le TAS. Le but des Mancuniens était très clair : espérer obtenir gain de cause comme ce qui était arrivé au Paris Saint-Germain, même si les Rouge-et-Bleu ne s'exposaient pas à la même sanction. Quoi qu’il en soit, la décision du TAS va faire grand bruit. Si l’UEFA est désavouée, c’est le système entier du FPF qui risque d’être mis en danger. Mais si la sanction prononcée le 14 février dernier est confirmée, ou même réduite à un an, ce serait un énorme signal envoyé aux mastodontes de la planète football vis-à-vis du respect des règles du FPF.

Un jugement qui assoirait l’autorité de l’UEFA, mais aux terribles conséquences pour City. Outre la perte des juteux revenus de la coupe aux grandes oreilles, le Times annonce que le club pourrait se voir infliger un retrait de points par la Premier League (et le 5e du classement serait qualifié à sa place). Mais ce n’est pas tout. L’absence de Coupe d’Europe risquerait de pousser plusieurs stars de l’équipe de Pep Guardiola à réclamer un départ. Ce qu’un joueur comme Kevin De Bruyne avait déjà laissé entendre. Rendez-vous dans un peu moins de trois heures.