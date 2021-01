Sporting : Rafael Camacho a un bon de sortie

Rafael Camacho a été recruté très jeune par Liverpool, qui avait repéré le talent de cet ailier portugais, qui évoluait au centre de formation du Sporting avant de passer par celui de Manchester City. Il a même eu droit à une titularisation en FA Cup avec les Reds en 2019 ainsi qu'à une entrée en jeu en Premier League quelques jours plus tard. Suffisant pour inciter le Sporting à le récupérer lors du mercato estival 2019, contre 5 M€.

Après une première saison encourageante avec les Leões (une vingtaine d'apparitions en championnat), les choses se passent plus mal en 2020-2021. L'entraîneur Ruben Amorim ne compte plus sur lui en raison d'un système tactique qui ne convient pas aux qualités de Camacho, qui est pisté par plusieurs clubs en Europe dont le Dinamo Zagreb, Augsbourg mais aussi Metz et Bordeaux. Le Sporting est prêt à le céder en prêt jusqu'à l'issue de la saison.