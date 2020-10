MU : Ed Woodward voit loin avec Ole Gunnar Solskjaer

Mercredi, Ed Woodward, le vice-président exécutif de Manchester United, a tenu une conférence de presse téléphonique. L'occasion pour lui d'évoquer tous les sujets concernant l'actualité des Red Devils. Le dirigeant du club mancunien en a profité pour évoquer le cas de son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer. Ses propos sont relayés par le Manchester Evening News.

«Sur le terrain, nous ne serons jamais satisfaits à moins de remporter des trophées. Mais notre troisième place en Premier League et nos bons coups en coupe l'an dernier ont montré que, bien qu'il y ait du travail et que le chemin soit encore long, nous faisons des progrès. Nous avons toujours une stratégie claire avec Ole afin de construire une équipe réussie et impliquée, avec de jeunes talents locaux et des recrues de haute qualité, qui jouent un football rapide et offensif.» De quoi ravir le coach norvégien qui a fait tomber Paris mardi soir en Ligue des Champions.