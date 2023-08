Un journaliste argentin donne des nouvelles de Wanda Nara

Wanda Nara donne de ses nouvelles. Pour rappel, la femme et avocate de Mauro Icardi, récemment transféré à Galatasaray en provenance du Paris Saint-Germain, a suscité la curiosité de la presse mondiale au moment où elle a été hospitalisée pour un possible cas de leucémie. Quelques jours plus tard, le journaliste argentin Angel de Brito a révélé des détails inédits sur la maladie de l’ancienne agente âgée de 36 ans qu’elle lui a elle-même confirmé au cours d’un long entretien.

« Elle a appris sa maladie à la télévision. Elle m’a dit exactement de quelle maladie il s’agissait mais je ne dirai rien, c’est à elle de le faire. Elle m’a également dit être encore sous le choc et qu’elle essayait de prendre conscience de ce dont elle souffrait… Les infirmières sont venues en pleurant et ont demandé aux médecins de lui dire la vérité, si elle allait mourir mais personne n’a donné d’informations. Mauro Icardi a même envisagé d’abandonner sa carrière de footballeur. Il a fallu 12 jours pour lui donner un diagnostic précis ! Pour l’instant, elle se concentre sur ses soins et sa famille. Elle a commencé un traitement en Argentine. À un moment donné, on a même supposé qu’elle serait traitée à Milan ou en Turquie. Mais elle a préféré se soigner dans la clinique où le diagnostic a été posé », a déclaré Angel de Brito, des propos rapportés par El Corriere dello Sport.

