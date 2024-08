Sofyan Amrabat proposé à l’Atletico de Madrid

C’est peut-être l’une des déceptions de la saison dernière. Transféré en fin de mercato de la Fiorentina à Manchester United, Sofyan Amrabat espérait confirmer tout son talent dans un club huppé d’Angleterre. Et sous les ordres d’Erik ten Hag qu’il connaissait bien, le Marocain voulait s’installer dans ce rôle de sentinelle pour épauler Casemiro. Mais après avoir été utilisé un peu partout sur le terrain (en latéral gauche, latéral droit et même défenseur central), l’international marocain n’a pas vraiment réussi à convaincre sa direction de le conserver.

La suite après cette publicité

De retour de son prêt, Sofyan Amrabat attendait que Manchester United passe de nouveau à l’action en négociant à la baisse le montant de l’indemnité de transfert demandé par la Fiorentina. Mais ce n’est pas le cas et le milieu de 27 ans commence à regarder ailleurs. Selon nos informations, il a récemment été proposé du côté de l’Atletico de Madrid qui cherche activement un milieu défensif. La saison dernière, Diego Simeone n’avait pas caché son admiration pour le milieu marocain et avait même discuté avec lui. Le joueur était tenté par un transfert en Liga mais les Colchoneros, limités financièrement, n’avaient pas pu s’aligner sur les demandes de la Viola. Le Marocain espère désormais que l’Atletico reviendra à la charge et son entourage a proposé ses services. Pour le moment, le club madrilène n’a pas fermé la porte…