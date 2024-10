Ballon d’Or 2024 : Emiliano Martinez est content de venir en France

Toujours aussi performant avec l’équipe d’Argentine et Aston Villa, Emiliano Martinez, qui a fini 18e du classement du Ballon d’Or, est en lice pour le trophée Yachine. Présent à Paris, celui qui s’était fait siffler par le public parisien l’an dernier reste quand même content de venir en France.

« Je suis tranquille, c’est un super événement. C’est un privilège de faire partie de cet événement. (…) Je ne sais pas si je suis une star (en France), je me sens normal ici. On a gagné le Mondial contre la France, je suis content qu’on me connaisse ici », a-t-il déclaré au micro de la chaîne L’Équipe.