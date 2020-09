LFP : Labrune avait prévenu Quillot qu'il allait le ''virer''

Le désormais ex-directeur général exécutif de la Ligue de football professionnel (LFP), Didier Guillot aura été la première victime de la nomination à la tête de la Ligue de Vincent Labrune. Au cours d’une assemblée générale pour le moins houleuse, Didier Quillot affirme qu’il savait ce que l'élection de l’ancien président marseillais signifiait pour lui. Selon les informations de France Info, il raconte aux membres réunis hier que Vincent Labrune l'avait prévenu de son éviction.

«J'ai été effectivement prévenu par Monsieur Labrune que je ne serais plus DG s'il était élu. C'est la vie. Je ne savais pas que j'étais clivant au point d'avoir l'ensemble de la population du football professionnel contre moi. Je ne l'avais pas compris, j'en suis déçu et j'en suis désolé. Mais au moins, lui avait eu l'honnêteté de me dire qu'il me virerait s'il était élu».