EdF : le message de la compagne de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

Didier Deschamps a dévoilé la liste des 25 joueurs retenus pour aller disputer la Coupe du monde au Qatar. Une liste dans laquelle ne figure pas le piston marseillais Jonathan Clauss. Une terrible nouvelle pour l’ancien Lensois qui a eu du mal à encaisser le coup. Quelques heures plus tard, sa compagne Pauline a publié un message dans une story, sur son compte Instagram.

« La déception est évidemment énorme, mais mon chéri mérite encore de belles réussites et s’en donnera les moyens sur le terrain comme il l’a toujours fait.Pour le peu de personnes qui se réjouissent de la situation, et qui se permettent même des messages insultants ou provocants, je n’ose imaginer à quel point votre débilité est pesante au quotidien. Je vous souhaite bonne chance pour rendre votre vie un peu plus passionnante que perdre votre temps à dire du mal sur les réseaux », a-t-elle posté.