OM, Equipe de France : Jonathan Clauss est au plus mal

La suite après cette publicité

Le couperet est tombé. À l'annonce de la liste de Didier Deschamps hier soir, sur les coups de 20h45 sur TF1, Jonathan Clauss (30 ans) n'a pas entendu son nom de la bouche du sélectionneur. La nouvelle est dure à avaler. Même s'il a tout fait pour être du voyage, il ne participera pas à la Coupe du monde qui aura lieu au Qatar entre le 20 novembre et le 18 décembre. La faute à des performances qui n'ont pas suffisamment convaincu Deschamps et à un changement de système défensif. Après un an à évoluer avec une défense à trois, le manager des Bleus va revenir à une base à quatre.

«Il fait partie des déçus même s'il y en a d'autres. Je ne veux pas dire que lui, il peut l'être, comme Lucas Digne, mais bon. Après, ce sont des choix sportifs. En ce qui concerne Clauss, le système est la principale raison», se justifiait-il. Mais malgré des explications purement sportives et qui peuvent s'entendre, le piston de l'OM vit très mal cette non-sélection rapporte RMC. Il a pris cette nouvelle en pleine figure. Il ne s'y attendait pas du tout. Et pour cause, aucun membre du staff de l'équipe de France ne l'a prévenu en amont. C'est ainsi que fonctionnent Deschamps et son équipe. Et c'est valable pour tous les joueurs. Il n'a pas fait exception.

Clauss est abattu

C'est la loi du sport de haut niveau. On peut comprendre la déception de l'ancien Lensois bien sûr. Sélectionné en mars dernier pour la première fois, il avait pu porter le maillot des Bleus à 6 reprises (2 titularisations) mais ses prestations n'ont pas suffi. Clauss a commencé à douter quelques heures avant l'officialisation de la liste, lorsque des informations sur son cas ont commencé à circuler. D'après RMC, une équipe de télévision devait même se trouver à son domicile pour filmer sa réaction au moment de l'annonce. Le matin même, ce reportage a été annulé, renforçant les doutes du principal intéressé.

«Il est déçu, c'est logique que quelqu'un qui a été régulièrement en équipe de France le soit. Mais il est assez professionnel et mûr pour comprendre cette décision», reconnaît Amine Harit, appelé lui avec le Maroc. Ce sera donc à l'OM et à Igor Tudor de le récupérer à la petite cuillère. «Je partage la déception de Clauss, il a fait un super début de saison, il méritait d'être sélectionné, mais il faut aussi respecter les choix de Deschamps», tranche le Croate, qui met son joueur au défi pour mieux le relever. «J'ai parlé avec Clauss en lui disant qu'il fallait prendre ça comme un défi pour prouver au sélectionneur qu'il s'est trompé, qu'il est capable de faire encore mieux. On ne sait jamais dans la vie ce qui peut être positif au final».