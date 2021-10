Roberto Martinez n'a pas pensé à entraîner le FC Barcelone

Dans les petits papiers du FC Barcelone depuis quelques semaines, le sélectionneur de la Belgique Roberto Martinez a été interrogé à plusieurs reprises sur la possibilité de succéder au Néerlandais Ronald Koeman, finalement conforté par son président Joan Laporta, sur le banc blaugrana. Mais comme les fois précédentes, questionné par AS, l'entraîneur des Diables Rouges a encore botté en touche : « je n'y ai pas vraiment pensé. Cela fait un an et demi que je pense à la Ligue des Nations et c'est ce qui m'inquiète maintenant. Mon opinion serait tout à fait décalée. »

La suite après cette publicité

Dans ce même entretien accordé au quotidien sportif outre-Pyrénées, le technicien espagnol affirme ne pas être touché par les rumeurs le concernant, bonnes comme mauvaises : « Écoutez... J'ai été loin de chez moi pendant de nombreuses années. Peu de fans connaissent ma carrière, ou savent que j'ai passé sept années consécutives en Premier League. Je trouve même ça drôle. Je pense qu'il y a eu un changement lors de la Coupe du monde 2018. Nous avions l'amour des fans espagnols, je l'ai tout de suite remarqué. Pour moi, c'était une grande illusion. Dès lors, nous, les entraîneurs, sommes toujours dans les rumeurs. Lorsque l'équipe gagne, vous entendez parler d'autres projets et lorsque l'équipe perd, vous êtes sur le point d'être licencié. On s'y habitue et on vit en marge de tout ça. »