CdM 2022, Angleterre : le nouveau seum de Jude Bellingham contre les Bleus

La pilule ne passe toujours pas pour Jude Bellingham (19 ans). Alors que l'Angleterre a été éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'équipe de France (1-2), le talentueux milieu de terrain du Borussia Dortmund estime, comme bon nombre de nos voisins anglais, que les Three Lions auraient mérité de rejoindre le dernier carré. Le joueur formé à Birmingham en a d'ailleurs remis une couche ce lundi sur son compte Instagram.

« Celle-là sera douloureuse pendant très longtemps. La meilleure équipe de la soirée est sortie, c'est parfois le football. Quoi qu'il en soit, je suis tellement fier des efforts, du combat et des performances de mes coéquipiers tout au long du tournoi. Merci également aux fans pour l'amour et le soutien de ces dernières semaines, restez avec nous même dans ce moment difficile car nous utilisons cette expérience pour continuer à grandir en équipe pour les futurs tournois. Gardez la foi, notre heure viendra. » Jude Bellingham l'a mauvaise et n'a pas encore fait le deuil de ce Mondial.