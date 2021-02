PSG : la mise au point de Leonardo sur les prolongations de contrat

La suite après cette publicité

Quand Leonardo s'offre une tribune médiatique, c'est qu'il a des choses à dire. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain n'aime pas s'exprimer à tort et à travers. S'il prend le micro, c'est parce qu'il a des messages à faire passer. Interrogé par France Bleu ce jeudi, il a pu livrer ce qui le taraudait dernièrement. Et visiblement, le principal destinataire de son discours est bien Kylian Mbappé. D'abord pour dire toute sa considération pour l'attaquant français et sa place sur la planète football. « Je pense que Kylian est déjà quelque chose de concret. (…) Kylian a déjà les responsabilités, il n’a plus à discuter par rapport à cela. Après je pense que c’est la constance, c’est de continuer dans son chemin. »

Est-ce un message destiné à rassurer le joueur sur la considération et la déférence dont fait preuve le PSG à son égard ? Possible. La suite, sur sa prolongation de contrat, est du même acabit. Leonardo attend une réponse de la part de Mbappé. « Par rapport au contrat, on parle. Ça fait longtemps qu’on parle. Je pense qu’on avance principalement dans le côté d’être clair par rapport à notre position, c’est toujours plus clair. Qu’est-ce que l’on veut ? Je pense que tout le monde sait comment ça se passe et là je pense qu’on va arriver au moment où on doit prendre une position, une décision. Je pense qu’on arrive à chaque fois plus proche de ce moment-là et c’est normal que ce soit comme ça. »

Les 4 dossiers prioritaires...et le dossier surprise

Plus que jamais, le cas Mbappé est la préoccupation première du club de la capitale, après son triplé retentissant contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Aussi parce que la prolongation de Neymar est en bonne voie, comme l'a confirmé Leonardo. « Neymar, on parle aussi. On est sur la bonne voie. On verra quand c’est décidé. C'est en bonne voie, mais à la fin, il se décide après la signature et ce n'est pas encore le cas. Il faut qu’on voit également pour Di Maria et pour Bernat. L’idée, c’est d’aller au bout le plus vite possible. On a l'intention de les renouveler tous les quatre », a-t-il expliqué.

Mbappé, Neymar, Di Maria, Bernat, voilà les quatre dossiers prioritaires du directeur sportif, qui veut assurer l'avenir du Paris Saint-Germain. Et puis, il y a la petite surprise du chef, la tentative de prolongation inattendue. Celle de Julian Draxler, libre à la fin de la saison, et poussé vers la sortie depuis plusieurs mois. « Draxler est en fin de contrat. On va voir la situation. je pense qu’il faut le garder, il a eu moins d'opportunités pour partir, mais il est important dans le club. On va voir comment ça va se finir, sa situation. » L'international allemand de 27 ans, que le PSG a cherché à vendre à plusieurs reprises et qui a inlassablement reculé dans la hiérarchie sportive, pourrait donc finalement poursuivre l'aventure !