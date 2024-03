OM - PSG : la réaction à chaud d’Amine Harit après la défaite phocéenne dans le Classique

Ce dimanche, le Classique a été animé entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain. Réduit à dix suite à l’exclusion de Lucas Beraldo (40e), le club francilien s’est toutefois imposé 2-0 via des pions de Vitinha (53e) et Gonçalo Ramos (85e). Après la rencontre, Amine Harit s’est exprimé au micro de Prime Vidéo. Déçu de la défaite des siens, le milieu offensif marocain a fait part de ses sensations après la rencontre.

«Il y a beaucoup de déception, on fait très bonne première période, on est solide et on se fait avoir sur deux contres. On savait qu’ils allaient attendre et essayer de nous contrer, mais on n’a pas su être efficace défensivement, offensivement, on a eu les occasions et on est tombé sur un bon gardien», a expliqué Amine Harit après ce revers phocéen.