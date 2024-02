Adana Demirspor, Algérie : les débuts remarqués de Youcef Atal !

C’était un dossier qui était suivi de près du côté de l’OGC Nice. Après la grosse polémique autour du conflit israélo-palestinien et sa suspension, l’avenir de Youcef Atal ne semblait plus du tout s’écrire du côté de la Ligue 1. Le club azuréen avait clairement ouvert la porte à un départ et le joueur ne se sentait plus de rester aussi à Nice. Alors le mercato hivernal était donc l’occasion pour les deux parties de trouver un terrain d’entente. Mais le latéral droit disputait la CAN avec l’Algérie et avait donc d’autres préoccupations à ce moment-là. Finalement, l’élimination précoce des Fennecs a permis à Youcef Atal de gérer son avenir et son retour à Nice a été de courte durée.

Car quelques jours après son retour dans le sud de la France, l’international algérien faisait ses bagages direction la Turquie. Il décidait de s’engager du côté de l’Adana Demirspor le 9 février dernier. Un transfert facilité évidemment par l’OGC Nice qui ne souhaitait pas conserver son joueur et voulait définitivement tourner la page après les récentes polémiques. De son côté, le joueur âgé de 27 ans espérait aussi relancer sa carrière qui commence à battre de l’aile entre un faible temps de jeu et des blessures récurrentes qui ne lui permettent pas d’enchaîner.

Un retour en forme

Son transfert dans une équipe plutôt ambitieuse du championnat turc avec notamment la présence de Mario Balotelli, Nani, Edouard Michut ou encore Nabil Alioui devait lui permettre de retrouver son football et ses sensations. Justement ce dimanche il avait l’occasion de disputer son tout premier match avec l’Adana Demirspor face Alanyaspor. Titulaire au coup d’envoi, l’ancien joueur du Paradou n’a pas eu besoin de beaucoup de temps pour s’illustrer et pour montrer qu’il avait vite envie de retrouver son football. Très disponible et remuant, il a même terminé la rencontre au poste d’ailier gauche et n’a pas hésité à faire de longues percées comme il savait si bien le faire dans ses belles heures niçoises.

Alors que son équipe était menée 2-0, il a été l’un des grands artisans de la remontada des siens (3-3, score final) et il est impliqué sur deux buts. Un retour remarqué forcément et qui devrait lui permettre de retrouver de la confiance. Et les supporters du club turc se sont montrés très enthousiastes sur les réseaux sociaux après la rencontre. «Je ne sais pas comment Galatasaray a pu préférer Serge Aurier. Merci Adana pour Atal», «Youcef Atal, tu es un joueur magnifique, avec lui les adversaires vont trembler», «On a bien joué et notamment Youcef Atal qui a été très bon, je suis surpris», peut-on notamment lire sur X de la part des supporters de l’Adana Demirspor. Des débuts réussis donc.