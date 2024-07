Séville FC : Youssef En-Nesyri s’en va à Fenerbahçe

Youssef En-Nesyri quitte l’Espagne pour la première fois de sa carrière ! Après avoir évolué dans le pays de Cervantes (Malaga, Leganés, Séville), l’attaquant marocain s’est engagé comme prévu avec Fenerbahçe. Il a signé un contrat de cinq saisons avec la formation turque.

«Le Séville FC et le Fenerbahçe SK ont trouvé un accord pour le transfert de Youssef En-Nesyri. L’attaquant international marocain, arrivé à Nervión en janvier 2020, quitte le Séville FC après quatre saisons et demie, avec 196 apparitions à son actif, deux victoires en UEFA Europa League et 73 buts, un chiffre qui le place parmi les dix meilleurs buteurs de l’histoire du club et les cinq meilleurs buteurs étrangers», peut-on lire sur le communiqué.