Juventus : Paulo Dybala est guéri du coronavirus

C'est peut-être la fin d'un mini feuilleton provoqué par le coronavirus dans les rangs de la Juventus. La Vieille Dame vient de publier un communiqué dans lequel elle indique que Paulo Dybala (26 ans) a été testé négatif à deux reprises, conformément au protocole, au Covid-19 récemment.

Le 21 mars, l'attaquant argentin avait été testé positif au virus une première fois. S'il avait annoncé se sentir beaucoup mieux ces derniers temps, le numéro 10 de la Juve avait pourtant été annoncé positif au coronavirus une quatrième fois en l'espace d'un mois et demi par la presse espagnole et italienne. Une information à laquelle a donc répondu l'actuel leader de Serie A, en précisant que Dybala «n'est plus soumis au régime d'isolement du domicile».