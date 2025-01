Le Bayern Munich a une short-list à 210 M€

Le Bayern Munich veut jouer les prolongations. Depuis quelques mois, les pensionnaires de l’Allianz Arena sont lancés dans un vaste chantier. Leur priorité est d’étendre le bail d’Alphonso Davies, qui sera libre le 30 juin prochain. Alors que la tendance était plutôt positive ces derniers jours, Marca a révélé hier que le Canadien était tout proche de dire oui au Real Madrid, le club qui veut le recruter depuis quelques années. Si les Allemands ne lâchent pas l’affaire, ce dossier est plus que jamais compliqué. Dans le même temps, ils doivent régler le cas de Thomas Müller, lui aussi en fin de contrat. Mais a priori, ce sera plus facile puisque l’attaquant devrait rester une année supplémentaire. Les Munichois enchaînent également les rendez-vous avec l’entourage de Jamal Musiala.

La suite après cette publicité

En fin de contrat en juin 2026, le joueur de 21 ans est d’accord pour prolonger. Mais il veut dicter sa loi. Outre un juteux salaire, l’Allemand souhaite inclure une clause libératoire de 175 M€ dans son nouveau contrat. Ce qui dérange le Bayern Munich, qui veut avoir le contrôle sur les ventes de ses joueurs. Le dossier est donc en stand-by pour le moment. On peut en dire de même concernant Leroy Sané (29 ans), dont le contrat expire en juin prochain. Le concernant, rien n’est exclu comme l’a assuré le directeur sportif, Max Eberl, en conférence de presse dans la semaine. «Il a une qualité incroyable et il le sait lui-même. S’il joue comme il l’a fait contre Hoffenheim, alors c’est définitivement un joueur qui est une option pour le Bayern Munich.»

Des options séduisantes en attaque

Malgré tout, les Bavarois veulent anticiper. Ils explorent ainsi plusieurs pistes pour leur secteur offensif. Bild révèle que le géant allemand n’est pas contre piocher au Borussia Dortmund où Jamie Bynoe-Gittens (20 ans) leur plaît beaucoup. Le Bayern Munich a d’ailleurs contacté l’agent du joueur, qui pourrait ainsi succéder à Leroy Sané. De plus, le Bayern Munich estime qu’il pourrait recruter le joueur à un prix moins élevé si les Marsupiaux ne parviennent pas à se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Actuellement, le prix de l’ailier sous contrat jusqu’en juin 2028 est estimé à 50 M€ selon le site spécialisé transfermarkt. Mais Bild assure que le BVB veut 100 M€ pour le joueur courtisé par de nombreuses écuries, notamment en Premier League.

La suite après cette publicité

Il faudrait débourser un peu moins d’argent pour déloger Rayan Cherki (21 ans) de l’OL. Comme expliqué sur notre site il y a quelques mois, les Gones attendent au minimum 30 M€ pour le footballeur sous contrat jusqu’en 2026, avec une option pour prolonger jusqu’en 2027. Séduit par son profil, le Bayern Munich n’est pas le seul sur le coup pour autant pour le Français. Outre le compartiment offensif, le club entraîné par Vincent Kompany souhaite mettre la main sur un défenseur, a priori plutôt pour cet été même si rien n’est exclu pour cet hiver. D’autant qu’Eric Dier ne sera pas prolongé au-delà de juin 2025. Pour renforcer ce secteur, les Bavarois ont quelques noms en tête.

De jeunes défenseurs courtisés

A Bola révèle ainsi que les Allemands sont très intéressés par Ousmane Diomandé (21 ans), défenseur central du Sporting CP. Cela fait d’ailleurs un long moment qu’il est observé par le Rekordmeister et par Max Eberl. Ce dernier était encore à Lisbonne récemment pour se renseigner sur le joueur. Mais d’autres clubs sont aussi sur le coup. Ce qui pourrait pousser le Bayern Munich à accélérer sur ce dossier et faire une offre dans les prochains jours, afin d’écarter la concurrence. Là encore, il faudra mettre de l’argent sur la table. A Bola explique que le joueur dispose d’une clause libératoire fixée à 80 M€, mais que le Sporting CP serait disposé à négocier à partir de 50 M€. Dans le même temps, Relevo cite le nom de Cristhian Mosquera (20 ans).

La suite après cette publicité

D’après la publication espagnole, le joueur du FC Valence a été observé à plusieurs reprises cette saison par les scouts du Bayern Munich. Un élément jeune mais qui compte déjà 71 rencontres toutes compétitions confondues avec l’équipe première du club ché. De plus, les Munichois peuvent profiter de sa situation contractuelle avantageuse, puisqu’il ne lui restera plus qu’une seule et unique année de contrat à la fin de la saison (sous contrat jusqu’en 2026). Et selon Relevo, il n’a aucune intention de prolonger son bail. Une bonne affaire pour le Bayern Munich, qui est en concurrence avec l’Atlético de Madrid et l’AC Milan sur ce dossier. Son prix est estimé à 30 M€. Ce qui fait un total de 210 M€ pour toutes les pistes citées. Le Bayern Munich devra casser sa tirelire pour préparer l’avenir.