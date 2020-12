Rennes : Holveck évoque l'avenir de Julien Stéphan

Le Stade Rennais peut souffler. Au sortir d’une phase de poules de Ligue des Champions pour le moins difficile, les hommes de Julien Stéphan se sont parfaitement repris en main en alignant une belle série de quatre victoires consécutives en Ligue 1. Avec ces douze points pris sur douze possibles, le club breton passera donc les fêtes de fin d’année à la 4e place au classement, juste derrière le trio de tête infernal emmené par Lyon, Lille et le PSG. Un regain de forme auquel n’a pas manqué de réagir le président rennais. Au cours d’un entretien accordé à France Bleu, Nicolas Holveck a au sortir de la victoire face à Metz (1-0), une nouvelle fois apporté son soutien à Julien Stéphan qu’il considère à ce jour comme le coach idéal pour le club.

«Il est l'entraîneur parfait pour intégrer nos jeunes du centre de formation. Pour moi il n'y a même pas de discussion. Faire venir un entraîneur différent aujourd'hui : pour quoi faire ? On a la chance d'avoir quelqu'un qui connaît le club de A à Z, qui intègre des jeunes aux entraînements toutes les semaines... Et en plus, ce n'est pas que Julien : c'est Julien ET son staff. Je n'ai jamais vu un entraîneur et un staff travailler autant, être autant dans la recherche du détail. La question ne s'est donc jamais posée. Il a de grandes qualités et ce n'est pas parce que quatre ou cinq matchs ont été plus difficiles qu'il les avait perdues. Il l'a montré puisqu'on a su rebondir avec ces quatre victoires consécutives», confie-t-il avant de rapidement mettre fin à de potentielles rumeurs liant son coach à un départ. «Avec Julien, on échange tous les jours, et on parle évidemment de l'avenir. Je pense avoir été suffisamment clair au plus dur de notre période compliquée pour dire que je me projette avec lui le plus longtemps possible.»