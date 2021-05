PSG : les ambitions de Julian Draxler après sa prolongation

Ce lundi, le Paris Saint-Germain a officialisé la prolongation de Julian Draxler (27 ans). L'international allemand (56 capes, 7 buts) est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2024 après avoir signé pour trois ans supplémentaires. Dans la foulée de l'annonce de la nouvelle, le PSG a publié un court entretien avec son milieu offensif allemand. Ce dernier n'a évidemment pas caché son bonheur : « c'est une grande fierté pour moi, j'aime ce club, et la ville de Paris. C'est un bonheur de jouer avec de très grands joueurs, pour une équipe comme celle-ci. Je suis très heureux d'avoir prolongé ici », a-t-il dans un premier temps lancé, avant d'afficher ses ambitions.

« J'espère que nous allons continuer à gagner beaucoup de trophées lors de ces trois prochaines saisons ! On va tout donner pour gagner des titres, comme on le fait à chaque match. « Les ambitions du club sont devenues une réalité. Nous avons disputé une demi-finale de Champions League cette saison, et une finale la saison passée. Nous avons beaucoup progressé, et même si nous avons connu des hauts et des bas, le projet est très beau et je suis heureux de pouvoir continuer ici. Il ne faut jamais lâcher, il faut avoir envie de gagner plus que les autres pour y arriver. Rien n'est jamais acquis et nous devons continuer de travailler dur pour continuer à progresser. C'est aussi pour cela que je voulais absolument rester ». Les supporters parisiens apprécieront.