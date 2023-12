PSG - Metz : Kylian Mbappé a fait taire toutes les critiques !

Quelques jours après le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des Champions et moins d’une semaine depuis le match nul face au LOSC dans le Nord (1-1), le Paris Saint-Germain accueillait sur sa pelouse du Parc des Princes le FC Metz, lors de la 17ème journée de Ligue 1. Une rencontre importante pour les deux équipes qui espéraient bien conclure l’année 2023 avant de bien profiter de la trêve de Noel. Pour cette rencontre contre les Grenats, l’entraîneur espagnol, Luis Enrique, a décidé d’aligner un 3-4-2-1 avec… Kylian Mbappé en pointe de son attaque. Malgré les critiques et les remises en question des différents observateurs sur le positionnement du capitaine des Bleus, le tacticien natif de Gijon n’a pas trahi ses convictions et a reconduit Mbappé en numéro 9 avec Randal Kolo Muani et Bradley Barcola en soutien. Pour le plus grand bonheur du groupe parisien, l’ancienne pépite de l’AS Monaco a réalisé une grande prestation pour fêter ses 25 ans, notamment en seconde période, avec une victoire au bout (3-1).

Pourtant les derniers jours ont été mouvementés, notamment après le match contre le LOSC, où l’attaquant parisien avait boudé durant la rencontre, même lors de son penalty transformé pour l’ouverture du score. Que ce soit son positionnement ou son attitude, Luis Enrique n’a pas cessé de botter en touche : «Kylian joue où il décide. Il a une liberté totale de jouer à l’intérieur, plus sur le côté. S’il est plus à l’extérieur, à nous d’équilibrer nos positions. La différence est de savoir qui va suivre Kylian, un attaquant à l’extérieur ou à l’intérieur ? Cela dépend du match. Il faudra que vous lui demandiez (pourquoi il n’a pas célébré, ndlr). Moi j’ai célébré le but», avait alors tenté de tempérer l’entraîneur, alors que Mbappé avait également boudé après la rencontre face à Dortmund parce que le PSG verrouillait le match nul au lieu d’attaquer. Mais contre le FC Metz, ce mardi soir, c’est un tout autre Kylian Mbappé qui a foulé la pelouse du Parc des Princes - dans le jeu comme le comportement.

Un doublé avec le sourire !

Dans un rôle de numéro 9, qu’il commence à connaître au fil des semaines, Kylian Mbappé a su trouver le chemin des filets. D’abord en enroulant une formidable frappe en lucarne sur le deuxième but de son équipe, avant de s’offrir un doublé sur une erreur de la défense messine. Une copie offensive qui a plu à son entraîneur : «Comme toujours, j’ai une superbe relation avec tous les joueurs et avec Kylian aussi. C’est un joueur de 25 ans, mais il est très mature, il est toujours souriant. C’est le football, on parle toujours de quelque chose, il y a toujours des informations. C’est ce qui fait vendre. Mais ma relation avec Kylian et avec les autres joueurs est très bonne. Il marquerait 50 buts par saison avec tous les entraîneurs au monde. Entre la qualification en quart de finale de LDC ou la prolongation de Kylian ? Je choisis les deux», a expliqué Luis Enrique, tout sourire, au micro de Canal+ après la rencontre remportée par son équipe. Avec 110 réalisations au Parc des Princes, Mbappé est d’ailleurs devenu le co-meilleur buteur avec Edinson Cavani dans l’antre parisien. Un record que le champion du monde 2018 détiendra rapidement tout seul d’ici la fin de la saison.

Au-delà de ses buts et de son impact évident dans le collectif offensif de son équipe, Kylian Mbappé peut aussi être loué, ce mardi soir, pour son attitude presqu’irréprochable. Souriant, proche de ses coéquipiers, il a même célébré ses deux réalisations en demandant au Parc des Princes de se lever et de chanter, ce que les supporters parisiens n’ont pas hésité de faire à l’approche du coup de sifflet final. Comme un moyen d’offrir un cadeau d’anniversaire à Mbappé qui fêtait ses 25 ans. Cette belle rencontre au cours de cette extraordinaire soirée était aussi l’occasion de boucler une année civile mouvementée pour le PSG et Kylian Mbappé, qui entameront, au 1er janvier, une nouvelle année décisive avec la question de son avenir à nouveau mise sur la table : «Je m’en fiche de ce que disent les gens ou ce qu’ils critiquent. Ce que j’ai appris en entraînant de grands clubs ces dernières années, ce que le Paris Saint-Germain est, c’est que tout peut arriver. Les gens peuvent venir avec de nouvelles histoires. Cela peut durer un mois, deux mois. Je me suis habitué à vivre avec cela et je ne laisse pas cela m’affecter. C’est ce qu’il y a de mieux pour mon équipe. Les rumeurs vont toujours circuler, les coachs se font toujours critiquer, sur les résultats. Il y aura toujours des rumeurs», a préféré relativiser Luis Enrique sur la prolongation de Mbappé.