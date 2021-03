Canet - OM : les compositions probables

La suite après cette publicité

Dans une saison morose, l'Olympique de Marseille peut espérer sauver les meubles avec un bon parcours en Coupe de France. Pour le dernier match de Nasser Larguet sur le banc, le club phocéen affronte le Canet-Roussilon à l'occasion des 16es de finale de la compétition (21h, à suivre en direct sur notre site). L'Om devrait se présenter en 4-2-3-1 avec Pelé dans les buts. Une défense composée par Nagatomo à gauche, Caleta-Car et Alvaro en charnière et Lirola à droite. Kamara et Gueye au milieu, Payet en numéro 10, Khaoui et Luis Henrique sur les ailes et Milik en pointe.

De son côté, le club de National2 devrait proposer également un 4-2-3-1 concocté par Farid Fouzari. Une charnière centrale où l'on retrouverait Diarra et Vié. Posteraro et Lybohy au milieu et une attaque Bai, Gasparotto et Pioton.