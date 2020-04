La finale de Copa del Rey pourrait se jouer... juste avant la prochaine

Samedi dernier, l'Espagne et surtout le Pays-Basque devaient avoir les yeux rivés vers Séville. La finale de la Copa del Rey entre l'Athletic et la Real Sociedad était ainsi prévue pour ce week-end, mais, comme toutes les compétitions sportives en Europe, elle a dû être décalée à cause du coronavirus. Quand va-t-elle donc se jouer ? C'est une question que tout le monde se pose en Espagne, d'autant que le nom du gagnant va logiquement avoir une certaine importance pour les qualifications européennes.

Et selon Marca, la finale pourrait se jouer... dans un an, une semaine avant la finale de l'édition 2021 du tournoi. Et pour cause, les clubs et les autorités ne souhaitent pas que cette finale se joue à huis clos pendant l'été. Une piste d'étude qui pourrait se confirmer de façon officielle dans les jours à venir...