Christian Eriksen en dit plus sur son futur club

Victime d'un malaise cardiaque lors de l'Euro 2021, Christian Eriksen (30 ans) a rompu son contrat à l'Inter Milan avant de reprendre du service à Brentford. Un choix qu'il ne regrette pas, lui qui a retrouvé les terrains et le bonheur de jouer. Auteur d'un but et de quatre assists en dix apparitions toutes compétitions confondues (9 titularisations), le Danois a tapé dans l'œil de nombreux clubs. Manchester United et Tottenham qui veut le rapatrier, sont sur les rangs. Mais Brentford désire le garder, lui qui est sous contrat jusqu'en juin et qui est considéré comme la meilleure recrue de l'histoire des Bees selon l'entraîneur Thomas Frank.

La suite après cette publicité

Interrogé par le média danois Viaplay, le milieu de terrain a fait un point sur son avenir. Ses propos sont relayés par le Daily Mail. «J'ai plusieurs options mais je n'ai pas encore fait de choix. Il faut que ce soit un club qui me convienne bien, à moi et à ma famille. La Ligue des champions est un élément que je prends en compte dans ma décision. Sur le plan sportif, j'aimerais vraiment à nouveau la disputer car je sais combien elle est magnifique à jouer. Mais ce n'est pas non plus l'élément le plus important». L'important est effectivement ailleurs pour un Eriksen qui revient de très loin.

Read more: https://www.walfoot.be/news/2022-05-15/lheure-du-choix-pour-christian-eriksen--je-sais-combien-jouer-la-ligue-des-champions-est-magnifique#ixzz7TRpbI5qZ