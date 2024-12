Erling Haaland est pris en grippe par l’Angleterre, le gros coup de l’Atlético de Madrid secoue l’Europe

Erling Haaland ciblé par la presse anglaise

Nouveau choc de Premier League et nouvelle défaite pour Manchester City. Les Cityzens sont tombés à Aston Villa samedi après-midi. Cette fois, c’est Erling Haaland qui est pointé du doigt, l’attaquant norvégien est le symbole de la descente aux enfers des Skyblues encore battus en championnat. Haaland n’a pas marqué, il n’a pas pesé non plus. Pep Guardiola ne trouve toujours pas la solution et ça devient très inquiétant pour Manchester City. Le meilleur buteur de Premier League ces deux dernières saisons doit aider son club à remonter la pente mais rien ne va pour City, et c’est pareil pour lui.

L’Atlético de Madrid prend le pouvoir

Marca s’enflamme pour le succès de l’Atlético de Madrid, première victoire des Colchoneros sur la pelouse du Barça depuis 12 matchs, et hasard ou pas ça fait aussi 12 succès de suite toutes compétitions confondues pour les hommes de Diego Simeone qui ne s’arrêtent plus. D’ailleurs, l’Europe ne manque pas de souligner la victoire importantissime de l’Atlético, c’est le cas de Record qui fait du club madrilène un vrai candidat au titre. Même chose pour La Gazzetta dello Sport et L’Equipe qui mettent en avant le style Simeone qui fonctionne toujours. Même s’il a toujours été remis en question, le coach argentin montre encore qu’il est au niveau.

Avenir incertain pour Donnarumma

L’Equipe fait le point sur le dossier Gianluigi Donnarumma. Entre sa blessure récente et les quelques titularisations de Matvey Safonov qui lui ont fait mal, le gardien italien n’était pas certain de rester dans le club de la capitale pour son avenir. Le quotidien explique ce dimanche que Donnarumma privilégie tout de même un futur au PSG mais la prolongation de contrat est loin d’être assurée. Paris ne veut pas le prolonger aux mêmes conditions, on pourrait retrouver un salaire variable en fonction du nombre de matchs joués donc ce dossier risque de prendre du temps. Et pour le PSG, on risque de se diriger vers un énième feuilleton de gardiens…