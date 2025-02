OL : la belle revanche de Saël Kumbedi

Dans le football, tout va généralement très vite dans les deux sens. Depuis son arrivée à l’Olympique Lyonnais en 2022, Saël Kumbedi peut en témoigner. Recruté en provenance du Havre en tant que grand talent français au poste de défenseur droit, le natif de Stains avait réalisé des débuts plus que prometteurs dès ses premiers mois. Seulement âgé de 17 ans durant une grande partie de sa première partie de saison, Kumbedi avait été l’auteur d’une très belle cuvée à travers 27 rencontres qui avaient prouvé qu’il avait toutes les qualités pour prendre la suite de Malo Gusto, sur le départ vers Chelsea. Estimé sous Laurent Blanc, le numéro 20 rhodanien a finalement payé la méforme sportive des Gones lors de la saison 2023-2024.

La suite après cette publicité

En difficulté, l’OL a préféré miser sur des joueurs plus expérimentés à son poste et le joueur avait été mis, assez incompréhensiblement, mis de côté lors de l’arrivée de Pierre Sage sur le banc rhodanien. Proche des jeunes joueurs, le tacticien lyonnais n’avait pourtant pas fait confiance à Kumbedi, préférant des profils comme ceux de Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles. Finalement, cette saison tronquée à seulement 19 rencontres a légèrement entravé sa progression même si l’arrière droit n’a jamais perdu le cap de son côté. Très volontaire, le joueur, selon nos informations, a toujours été irréprochable à l’entraînement et multipliait les séances en parallèle pour répondre présent si l’on faisait appel à lui.

L’irrésistible montée en puissance de Saël Kumbedi en 2025

Ne rentrant toujours pas dans les plans de Pierre Sage en début de saison, un départ semblait alors inéluctable alors que le club hésitait clairement à le laisser partir ayant quelques réserves vu le potentiel important du joueur. Finalement, Kumbedi n’est parti ni cet été ni cet hiver malgré quelques courtisans. C’est d’ailleurs en plein mercato d’hiver que Saël Kumbedi a retrouvé ses lettres de noblesse entre Rhône et Saône. Même s’il avait été titularisé de manière ponctuelle depuis le début de saison, l’international Espoirs (2 sélections) a été installé dans le onze depuis le 18 janvier dernier et une rencontre face à Toulouse. Depuis, Kumbedi n’a plus quitté le onze hormis face à Ludogorets, quelques jours après l’éviction de Pierre Sage.

La suite après cette publicité

Volontaire dans les duels et appliqué défensivement, Kumbedi a rappelé toutes ses qualités offensives à travers plusieurs percées qui ont fait plaisir à voir. Profitant de la méforme actuelle de l’excellent Ainsley Maitland-Niles depuis son arrivée et du replacement de Clinton Mata au poste de défenseur central, Kumbedi est ainsi devenu le défenseur droit titulaire de l’OL et a tapé dans l’œil de Paulo Fonseca. Dernièrement, Saël Kumbedi affirmait d’ailleurs sa motivation à l’idée de s’imposer dans le onze des Gones : «je me sens bien. Quand le coach fait appel à moi, j’essaie de répondre présent. Je suis quelqu’un qui se donne toujours à fond à l’entraînement. Et dès que j’ai une opportunité, je la saisis.» Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien du PSG (entre ses 10 et 13 ans) permet désormais à l’OL de regarder l’avenir avec espoir tant son retour a apporté un vent de fraîcheur ces dernières semaines.