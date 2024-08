OM : Géronimo Rulli valide l’arrivée d’Elye Wahi

Au poste de gardien de but, l’Olympique de Marseille a décidé de miser sur deux profils assez similaires. Le club phocéen a pioché en Eredivisie pour s’offrir Jeffrey de Lange et Géronimo Rulli. Le portier argentin est un visage bien connu de la Ligue 1 puisqu’il a évolué du côté de Montpellier il y a quelques saisons. De quoi lui permettre de découvrir un certain Elye Wahi qui vient de signer au club.

Interrogé sur le joueur qu’il a pu croiser quelques fois (Wahi jouait en équipe de jeunes), Rulli a validé l’arrivée d’un attaquant qui devrait faire du bien à l’OM. «Je n’ai pas eu la chance de le croiser au MHSC, mais j’ai ensuite suivi ce qu’il faisait, il a fait de bonnes choses jusqu’à son départ à Lens. C’est toujours bien de voir un joueur comme ça débarquer, il va permettre d’augmenter la qualité de l’équipe.» Voilà qui est clair.