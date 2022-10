Ajax Amsterdam - Liverpool : les compositions officielles

Liverpool (2e, 9pts) se déplace sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam (3e, 3pts) ce mercredi, pour le compte de la cinquième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21h). Les Reds ont six points d’avance au classement sur leur adversaire du soir et il leur suffit d’un nul afin d’assurer leur qualification pour les huitièmes de finale.

La suite après cette publicité

Du classique pour Liverpool, avec la présence d'Alexander-Arnold et Robertson dans les couloirs. Gomez est en charnière centrale aux côtés de Van Dijk, derrière Henderson, Fabinho et Elliott dans l'entrejeu. Devant, Nuñez est titularisé, en compagnie de Salah et Firmino. Du côté de l'Ajax, Timber et Bassey sont dans l'axe de la défense, accompagnés de Sanchez et Blind sur les côtés. Berghuis, Klaasen et Alvarez prennent place au milieu de terrain, tandis que le trio composé de Bergwijn, Brobbey et Tadic est aligné en attaque.

Les compositions officielles :

Ajax Amsterdam : Pasveer - Sanchez, Timber, Bassey, Blind - Berghuis, Klaassen, Alvarez - Tadic, Bergwijn, Brobbey

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Elliott - Firmino, Salah, Nuñez

Pour cette 5ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.