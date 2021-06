Euro 2020 : que pensent les Suisses du tirage France ?

Comme on se retrouve ! Tenue en échec par le Portugal (2-2), l’équipe de France, qui était déjà qualifiée avant le coup d’envoi, a terminé cette phase de poules à la première place du groupe F. Résultat : nos Bleus vont affronter la Suisse lundi prochain à Bucarest, en huitièmes de finale. Une première puisque les deux nations ne se sont jamais affrontées lors d’un match à élimination directe.

La suite après cette publicité

Mais entre la Suisse et la France, c’est une vieille histoire. En effet, les Tricolores vont affronter leurs voisins pour la cinquième fois lors des huit derniers grands tournois internationaux (Euro 2004, Mondial 2006, Mondial 2014, Euro 2016, Euro 2020). Le bilan général entre les deux équipes est plutôt équilibré (16 victoires pour la France, 12 pour la Suisse et 10 nuls en 38 rencontres), mais la France reste sur sept matches sans défaite (3 victoires et 4 nuls).

La Suisse face à une montagne

Sur le papier, affronter les partenaires de Xherdan Shaqiri est le meilleur scénario possible quand on sait que l’Allemagne va jouer l’Angleterre à Wembley et que le Portugal ira défier la Belgique à Séville. Si l’optimisme est donc de mise pour la bande de Didier Deschamps, qu’en pensent les Suisses ? « La dernière fois que la Suisse a battu la France, Didier Deschamps jouait encore. Cela fait donc 29 ans que les Bleus font la loi », écrit Blick.

« La Suisse devra battre les champions du monde. Le match redouté par tant de Romands devrait déchaîner les passions des deux côtés du Jura ces prochains jours », souligne Le Matin, qui rappelle également ces 29 ans de disette face aux Bleus et les échecs suisses à répétition dès la phase à élimination directe lors des trois dernières compétitions auxquelles la Nati a participé. Enfin, La Liberté confirme que la Suisse « ne partira pas avec les faveurs des pronostics », mais se réjouit déjà d’avoir un « alléchant Suisse-France » en huitièmes.

Voir le tableau complet de la phase finale de l'Euro 2020