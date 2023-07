La femme de Sergio Rico apporte des nouvelles rassurantes

La suite après cette publicité

La situation continue d’évoluer positivement pour Sergio Rico. Passé à un souffle du drame lors d’une balade à cheval qui s’est terminée par un grave accident, le gardien du Paris Saint-Germain va mieux. On imagine même le joueur de 29 ans reprendre sa carrière à l’avenir. Si cela n’est pas garanti, sa femme Alba Silva a partagé la première photo de Sergio Rico depuis l’accident.

S’il semble assez amaigri suite à son hospitalisation, c’est le signe que ça va de mieux en mieux pour lui. Je n’ai pas grand-chose à vous apprendre ou à vous dire, ou peut-être que oui, parce que je pourrais écrire un livre avec toutes les émotions que j’ai ressenties pendant ces deux mois, mais je préfère rester avec ce qui est important, qu’on aille bien et que je n’aurai pas de vie pour remercier autant d’amour dans chacun de vos gestes et des messages MERCI et encore MERCI a d’ailleurs déclaré sa compagne sur ses réseaux sociaux.

À lire

Mercato PSG : une nouvelle porte de sortie s’ouvre pour Keylor Navas