Serie A : Naples refroidit Vérone et récupère la deuxième place

Une semaine après sa courte défaite 0-1 concédée sur sa pelouse face à l'AC Milan, le Napoli est reparti de l'avant cet après-midi en allant prendre les trois points sur le terrain de l'Hellas Vérone dans le cadre de la 29ème journée de Serie A. Au cours d'un premier acte cadenassé, c'est l'ancien Lillois Victor Osimhen qui a débloqué la situation d'un puissant coup de casque au premier poteau, suite à un service venant de la droite de Matteo Politano (1-0, 14e). Puis, la meilleure défense de La Botte a (re)fermé la boutique. Malgré quelques bonnes intentions des locaux, le match s'est enlisé, a été haché, puis Giovanni Di Lorenzo s'est lui aussi joué de Federico Ceccherini côté droit - déjà fautif sur le premier but - pour ensuite trouver Osimhen en retrait dans la surface de Vérone, qui s'est alors offert un doublé et un neuvième but cette saison en championnat (2-0, 71e).

Et Vérone, qui a pensé revenir dans ce match grâce à Davide Faraoni (1-2, 77e), après un très beau mouvement côté gauche de Gianluca Caprari et Adrien Tamèze, s'est finalement tiré une balle dans le pied avec l'expulsion de Ceccherini, exclu pour un second carton jaune consécutif à un geste du bras dans l'entrejeu...(83e) Dans les derniers instants, Mário Rui a propulsé un tir soudain sur la barre transversale de Montipò... Sans conséquence. L'équipe de Luciano Spalletti réalise donc une bonne opération au classement du championnat d'Italie, puisqu'elle revient à trois longueurs du leader, l'AC Milan, et passe provisoirement devant l'Inter qui possède néanmoins deux matches de plus à jouer.