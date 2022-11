Amical : la Belgique tombe face à l'Egypte juste avant le Mondial

Dans le groupe F avec le Maroc, la Croatie et le Canada, la Belgique disputait un dernier match de préparation ce vendredi au Koweit face à l'Egypte. L'occasion de se préparer aux conditions climatiques du Qatar, mais aussi de faire quelques ajustements en donnant du rythme à certains joueurs. Pour ce match, Roberto Martinez alignait ce qui ressemblait à une équipe type avec Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Michy Batshuayi devant. En face, l'Egypte se présentait évidemment avec sa star Mohamed Salah ou encore le Nantais Mostafa Mohamed.

Dans un stade plein, acquis à la cause égyptienne et sous un climat lourd, la Belgique rentrait plutôt bien dans son match et pensait rapidement obtenir un penalty. Après une faute sur Michy Batshuayi dans la surface, l'arbitre de la rencontre allait visionner le VAR, mais décidait de ne rien siffler. Ce sera presque tout côté Belge en premier période, car l'Égypte posait de vrais soucis aux coéquipiers de Kevin De Bruyne. Ce dernier, pas spécialement performant, offrait même l'ouverture du score à l'adversaire du jour. Après un contrôle totalement manqué devant sa surface, dans l'axe, le ballon filait dans les pieds de Mostafa Mohamed qui allumait la cage de Thibaut Courtois (1-0).

Openda sauve l'honneur

Au retour des vestiaires, on s'attendait alors à une réaction des Belges. Mais c'est bien l'Égypte qui revenait très appliquée dans ce match. Il ne fallait d'ailleurs qu'une petite minute pour voir les filets trembler à nouveau. Sur un très bon service en profondeur de Mohamed Salah, c'est Mahmoud Trezeguet qui prenait la défense de vitesse et s'en allait ajuster sans trembler un Courtois qui aurait sans doute pu mieux faire. Un but qui n'avait rien d'étonnant tant la Belgique ne proposait pas grand-chose même en monopolisant le ballon.

En fin de rencontre, les Pharaons se relâchaient un peu et commençaient à laisser des espaces dans la surface. Des espaces qui ont profité à Lois Openda. Le Lensois, qui avait remplacé Batshuayi à la pointe de l'attaque un peu plus tôt, était à la réception d'un bon centre et réduisait l'écart. De quoi relancer un peu le suspense de la fin de match. Roberto Martinez et son adjoint Thierry Henry décidaient en fin de match de lancer le Rennais Jeremy Doku pour tenter de dynamiter la défense. En vain. La Belgique s'incline pour son dernier match de préparation avant le Mondial à 5 jours de son entrée en lice face au Canada. Et il y a toujours des interrogations dans cette équipe, surtout en défense.