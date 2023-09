Premier League : Arsenal s’impose au bout du suspens face à Manchester United !

La 4ème journée de Premier League offrait un choc prestigieux ce dimanche entre deux équipes de haut de tableau en ce début de saison. Arsenal, qui restait sur deux victoires et un match nul, recevait Manchester United à l’Emirates Stadium avec l’ambition de revenir sur les équipes de tête à l’issue de la rencontre. Les Red Devils de leur côté pouvaient eux aussi revenir mettre la pression sur le podium en cas de succès ce qui promettait un match spectaculaire. Et les premières minutes de la rencontre étaient d’ailleurs très engagés avec des Gunners qui se portaient tout de suite vers l’attaque afin de semer le doute chez l’adversaire. A la fin du premier quart d’heure, Kai Havertz se retrouvait en position idéale dans la surface de réparation adverse mais le joueur allemand manquait son geste (13e).

Peu avant la demi-heure de jeu, Christian Eriksen servait Marcus Rashford qui repiquait et se présentait aux abords de la surface de réparation. L’attaquant anglais armait ensuite un tir, légèrement dévié par Aaron Ramsdale, qui venait toucher le poteau d’Arsenal avant de finir au fond des filets (27e, 0-1). Dans la foulée, les Gunners réagissaient par l’intermédiaire de Gabriel Martinelli qui adressait un centre en retrait parfait pour Martin Odegaard. Le Norvégien frappait en première intention et égalisait pour les locaux (28e, 1-1). Au retour des vestiaires, Manchester United se procurait la première occasion de ce second acte. Alors qu’Anthony Martial se présentait sur la gauche du rectangle fatidique, l’attaquant français prenait sa chance mais c’était sans compter sur l’intervention d’Aaron Ramsdale qui s’interposait.

Marcus Rashford essayait ensuite d’insister tandis que William Saliba le contrait in extremis (54e). Seulement quelques minutes plus tard, au contact avec Aaron Wan-Bissaka, Kai Havertz s’écroulait dans la surface de réparation de Manchester United (59e). Si l’arbitre n’hésitait pas et désignait directement le point de penalty, la VAR intervenait finalement et l’arbitre annulait finalement sa décision après avoir revu les images (61e). A l’approche des 20 dernières minutes de cette rencontre, Erik ten Hag décidait de faire rentrer Rasmus Hojlund à la place d’Anthony Martial (67e). Et le Danois ne tardait pas à se mettre en évidence. Alors que Bukayo Saka faisait briller André Onana d’une frappe soudaine (81e), le nouvel entrant des Red Devils talonnait astucieusement pour Marcus Rashford qui lançait idéalement Alejandro Garnacho dans la profondeur.

L’Argentin trompait le dernier rempart d’Arsenal mais son but était annulé logiquement pour une position de hors-jeu de sa part (88e). Mais en toute fin de rencontre, Declan Rice venait donner la victoire aux Gunners en crucifiant André Onana après un corner (90e+6, 2-1) tandis que Gabriel Jesus donnait peu plus de largeur au score au bout du temps additionnel au terme d’un contre et d’une splendide feinte de frappe (90e+11, 3-1). Une fin de rencontre épique qui permet aux joueurs de Mikel Arteta de remonter à la 5ème place de Premier League ! Manchester United, par contre, va devoir se remettre de cette nouvelle défaite, après celle contre Tottenham, pour repartir de l’avant lors de la prochaine journée du championnat anglais.