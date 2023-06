EdF : Christopher Nkunku revient sur sa longue blessure

La suite après cette publicité

À la veille de s’envoler avec l’équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar à la mi-novembre, Christopher Nkunku s’était blessé au genou gauche, victime d’une déchirure du ligament externe. Le joueur de Leipzig avait dû céder sa place à Randal Kolo Muani et avait manqué toute la première partie de saison avec le club allemand. Aujourd’hui de retour en forme et dans le groupe des Bleus, le joueur de 25 ans est revenu sur sa période difficile.

«C’était une étape très dure à vivre, cela fait partie d’une carrière. C’était la première fois que cela arrivait et j’ai eu le soutien de tout le monde. Je me suis remis sans aucune pression de ma blessure, j’ai retrouvé ma forme et je n’ai pas douté de mon niveau. Je suis fier de revenir, j’ai beaucoup appris. Cela n’était pas facile à vivre et j’en ressors plus fort. Je vais tout faire pour répondre présent à l’appel du coach», a-t-il expliqué, en conférence de presse.

À lire

EdF : Wesley Fofana revient sur la saison difficile de Chelsea