Majorque - Real Madrid : les compositions officielles

Dernier match de la 28ème journée de Liga ce soir entre Majorque et le Real Madrid (rencontre à suivre en direct commenté sur FM dès 21h00). La maison blanche doit faire preuve de résilience après sa qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions face au PSG mercredi dernier. L’euphorie doit vite redescendre pour Ancelotti et ses joueurs. Sur la pelouse du mal classé Majorque (16ème), le Real peut prendre 10 points d’avance sur le FC Séville au classement et se rapprocher encore un peu plus d’un 35ème titre de Champion d’Espagne.

Carlo Ancelotti, le tacticien transalpin, opère un léger turn-over ce soir par rapport au 11 aligné contre le Paris Saint-Germain. Ferland Mendy et Casemiro retrouvent leur place de titulaires. Derrière, Lucas Vazquez prend lieu et place de Carvajal. En attaque, Karim Benzema est accompagné de Vinicius Jr et Rodrygo. Côté majorquin on est sur du classique. Luis Garcia Plaza a opté pour un 4-2-3-1 avec notamment le jeune japonais Takefusa Kubo, prêté par le Real Madrid, aligné sur l’aile droite. Clément Grenier lui, est sur le banc.

Les compositions d'équipe :

Majorque : Rico - Maffeo, Valjent, Raillo, Olivan - Baba, Sanchez - Kubo, Angel, Rodriguez - Muriqi

Real Madrid : Courtois - Vazquez, Nacho, Alaba, Mendy - Casemiro, Kroos, Valverde - Rodrygo, Benzema, Vinicius