LdC : Thomas Müller explique comment défendre sur Messi

À quelques d’heures de l’avant dernier quart de finale de Ligue des Champions qui opposera ce soir le FC Barcelone au Bayern Munich, le stress semble monter d’un cran en Bavière, particulièrement lorsqu'il s'agit d'évoquer Lionel Messi. Hier matin, Leon Goretzka tentait en conférence de presse d’expliquer comment contenir Lionel Messi. Et c’est au tour de Thomas Müller, également en conférence de presse, de donner la tactique à mettre en place afin d’enrayer les offensives de la Pulga. Pour lui, c’est clair et net, cela passe par un marquage collectif et rien d’autre.

«Même si Messi est en excellente forme actuellement, il ne faut pas faire un marquage individuel sur lui. Mon expérience a montré que cela ne fonctionne que si vous défendez en équipe. Si le premier joueur ne gagne pas le ballon, le suivant doit venir en renfort en attendant que le premier joueur revienne. Nous devons faire face en équipe à sa qualité individuelle.» L'occasion pour le génie argentin de démontrer une fois de plus à tous ses adversaires qu'ils ont tord.