Le mercato de Hatem Ben Arfa est déjà lancé !

« Il fait du vélo. » Voilà à quoi occupe dernièrement ses journées Hatem Ben Arfa (34 ans) selon des témoins au Haillan contactés par 20 Minutes. Tombé en disgrâce chez les Girondins de Bordeaux après des brouilles avec Jean-Louis Gasset ou encore Laurent Koscielny, le gaucher ne joue plus beaucoup en Ligue 1 (8 titularisations en 2021). Et alors que le club au scapulaire n'a pas encore assuré son maintien, on risque de ne pas le voir à Reims (38e et dernière journée).

« C’est triste, très triste. (...) Hatem n’est clairement pas dans les bonnes dispositions psychologiques », glisse-t-on dans son entourage. Reverra-t-on d'ailleurs l'artiste encore sous le maillot aquitain la saison prochaine ? La question reste entière. L'international tricolore (15 sélections, 2 réalisations) dispose en effet d'une année supplémentaire en option.

Déjà 4 prétendants !

Pour 20 Minutes, il paraît compliqué de le voir rempiler, mais l'ancien Parisien resterait néanmoins attentif à la situation du club, face au rachat notamment, avant de se positionner plus clairement sur son avenir. L'édition locale du quotidien gratuit indique d'ailleurs que les offres ne manquent pas pour le natif de Clamart.

Ainsi, quatre clubs français et européens se tiendraient déjà prêts à proposer un bail à l'expérimenté attaquant. Une cote appréciable au sortir d'une saison plus que mitigée sur les bords de la Garonne (24 apparitions, 2 buts et 4 passes décisives en L1). Le mercato de Hatem Ben Arfa est donc d'ores et déjà lancé !