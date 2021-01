Droits TV : beIN Sports pas intéressé par un nouvel appel d'offres ?

Arrivé de manière fracassante sur le marché des droits télévisés français en 2012, beIN Sports est devenu un acteur majeur sur la scène nationale. S'il a dû réduire la voilure au fil des années, il est devenu un allié important de Canal Plus à chaque nouvel entrant sur le marché, comme RMC Sport et plus récemment Mediapro. Mais suivra-t-il la stratégie de Canal Plus qui a décidé de rendre le lot 3, qu'il avait racheté à beIN Sports ? La chaîne cryptée souhaite un nouvel appel d'offres, pour réévaluer le prix de la L1.

Selon les informations du Monde, l'inconnue, pour Maxime Saada, président de Canal Plus, est le comportement de BeIN quant à ce potentiel nouvel appel d'offres. Le journal explique que les propriétaires qataris ne souhaiteraient absolument pas remettre la main à la poche, ne formulant donc, a priori, pas d'offre pour récupérer des lots. Sans un diffuseur ami pour prendre une partie des lots et ainsi diminuer la note, Canal Plus raterait-il son coup ? Les prochaines semaines donneront les réponses.