Reims - OM : les notes du match

Trêve internationale passée, la Ligue 1 signait son grand retour en ce dernier week-end de mars. Après la défaite (2-4) de l’OL contre Strasbourg en ouverture de la 27e journée, l’Olympique de Marseille se déplaçait de son côté à Auguste-Delaune pour défier Reims, quinzième et en crise après cinq mois sans victoire. Dauphins du PSG au coup d’envoi mais sous la pression de l’AS Monaco et l’OGC Nice, qui s’affrontent ce samedi soir, les hommes de Roberto De Zerbi ont finalement réalisé une bien mauvaise opération (1-3). Organisés en 3-4-2-1 avec une charnière centrale inédite composée de Cornelius, Balerdi et Lirola et un trio d’attaque formé par Greenwood, Rabiot et Gouiri, les Olympiens prenaient pourtant rapidement le contrôle des opérations et se signalaient une première fois sur les buts rémois.

La suite après cette publicité

Décalé par Rabiot, Greenwood armait une lourde frappe du droit mais Kipré sauvait sur sa ligne (5e). Dominateur, l’OM multipliait les offensives mais Greenwood se manquait encore dans le dernier geste (22e). Il fallait finalement attendre la demi-heure de jeu pour voir le tableau d’affichage évoluer… Acculés et imprécis techniquement, les Rémois trouvaient, en effet, la faille sur leur première occasion. Servi par Diakhon, Nakamura se jouait de Balerdi, diminué, et trompait Rulli d’une lourde frappe du droit (1-0, 29e). Touché physiquement et après de (trop) longues minutes de tergiversation, le défenseur argentin cédait finalement sa place à Maupay. Un changement qui allait réveiller l’OM. Sur corner, Rabiot s’illustrait mais sa tête puissante était repoussée sur sa ligne par Sergio Akieme (38e).

L’OM vole en éclats !

Porté vers l’avant, l’OM se montrait cependant toujours aussi fragile défensivement et Atangana, servi par Ito, était tout proche de faire le break après un contre éclair (41e). Menés à la pause malgré une domination collective incontestable (78% de possession de balle après 45 minutes de jeu), les coéquipiers de Rongier revenaient avec les mêmes intentions offensives alors que RDZ lançait Bennacer et Dedic. Pour autant, Marseille peinait toujours autant sur le plan défensif et allait encore se faire surprendre… Après un ballon perdu par Dedic, Ito lançait Nakamura qui décalait Diakhon pour le but du break (2-0, 51e). Sonnés, les Phocéens ne trouvaient pas la solution et Atangana était tout proche du 3-0 sans une parade de Rulli (65e). Dans la dernière demi-heure de jeu, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. L’OM poussait, Reims résistait et piquait en contre…

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Marseille 49 27 +18 15 4 8 54 36 15 Reims 26 27 -12 6 8 13 29 41

Sur une nouvelle attaque rapide, le nouvel entrant Hafiz Ibrahim lançait parfaitement Valentin Atangana dans le dos de la défense marseillaise. Face à Rulli, le jeune Rémois ne tremblait pas pour enfoncer un peu plus les Olympiens (3-0, 68e). Quelques minutes plus tard, Rongier s’offrait lui un festival au sein de la défense de Reims avant de déclencher un tir puissant du pied droit qu’il logeait dans la lucarne de Diouf (3-1, 78e). Si Rowe et Garcia faisaient ensuite leur apparition sur la pelouse, le score lui n’évoluait plus et l’OM concédait un lourd revers. Avec cette défaite (1-3), la quatrième lors des cinq derniers matches, l’OM reste 2e mais pourrait perdre sa position alors que Monaco et Nice s’affrontent dans quelques heures. De son côté, Reims conforte sa 15e place et se donne de l’air par rapport à la zone de relégation.

Homme du match : Nakamura (7) : l’attaquant japonais a agi comme un véritable tueur. Alors que son équipe ne parvenait pas à passer la ligne médiane, il ne touchait que peu le cuir. Mais il ne lui a fallu qu’une seule occasion pour ouvrir le score : trouvé par Diakhon dans la surface, il se retournait et trompait Rulli d’une belle frappe (30e). D’abord buteur, il s’est ensuite mué en passeur. Sur un contre, il parvenait à se retourner et se montrait costaud pour donner le ballon à Diakhon, qui doublait la mise (52e).

La suite après cette publicité

Stade de Reims

- Diouf (7) : malgré la nette domination marseillaise, le portier rémois n’a pas eu beaucoup de travail. Il a été mis à contribution par Gouiri, qui tentait sa chance d’une frappe molle qu’il captait facilement (7e), unique intervention décisive de sa part en première mi-temps. En seconde, il s’est montré courageux en quittant sa ligne pour venir chercher un ballon à destination de Henrique (61e). Toujours assez tranquille dans sa cage, il ne pouvait rien sur ce pétard de Rongier (78e). Il finissait son match en beauté, en envoyant en corner une frappe puissante de Greenwood, déviée pr un défenseur (90e+7). Tout au long de la partie, ses sorties aériennes ont permis à sa défense de souffler.

- Buta (5,5) : positionné sur le flanc droit de la ligne défensive des locaux, le Portugais a été le moins sollicité des cinq défenseurs rémois. Alors que le jeu des Phocéens penchait de l’autre côté, il s’est montré discipliné et a souvent obligé Rabiot à rentrer dans l’axe pour trouver des solutions. Sur le plan offensif, il n’a quasiment pas effectué la moindre montée, préférant sans doute assurer ses arrières. Remplacé par Sekine (73e).

La suite après cette publicité

- Okumu (6) : lui aussi a réussi à faire le dos rond. Tout aussi costaud que ses coéquipiers sur le plan défensif, il peut même se targuer d’être parvenu à jouer vers l’avant. Souvent premier relanceur, c’est lui qui a démarré le contre conclu par Diakhon pour le but du break (52e).

- Kipré (6,5) : l’Ivoirien s’est montré solide et a fait parler son sens de l’anticipation. Dès la 5e minute, il empêchait l’OM d’ouvrir le score en dégageant une frappe de Greenwood sur sa ligne. Tout au long de la partie, il s’est révélé être un véritable mur, remportant chacun de ses duels face aux attaquants marseillais.

- Gbane (6) : placé au cœur de la défense à cinq concoctée par Samba Diawara, le Kényan a tenu la baraque. Toujours présent pour placer son pied ou sa tête, il a contribué à empêcher l’OM de marquer. Tout au long de la partie, il s’est montré dévoué et n’a pas rechigné à faire des efforts pour gêner les attaquants adverses.

- Akieme (6,5) : la défense rémoise a plié sans jamais rompre, et l’Espagnol a apporté sa pierre à l’édifice. Malgré le défi posé par Henrique et Greenwood, il a globalement réussi à maîtriser la situation. Fait marquant : cette tête de Rabiot sur corner, qu’il parvenait à repousser, bien placé au premier poteau (39e). Costaud dans les duels, il a rempli sa mission.

- Atangana (7,5) : c’est un match longtemps étouffant qu’a vécu le milieu de terrain, son équipe ayant toutes les peines du monde à sortir de sa moitié de terrain durant quarante-cinq minutes. Pourtant placé dans le cœur du jeu, il n’a touché que dix petits ballons en première période, soit le plus faible total de son équipe. Bénéficiant de plus d’espace en seconde, il s’est même permis de monter aux avant-postes, envoyant par exemple une tête au point de penalty, qui finissait sa course dans les mains de Rulli (65e). Sentant la prise de pouvoir de son équipe sur le terrain, il s’est retrouvé à la conclusion d’un contre à 100 à l’heure, prenant le portier marseillais à contrepied et inscrivant le but du 3-0 (69e).

- Koné (5,5) : comme son coéquipier dans l’entrejeu, l’Ivoirien a passé davantage de temps à faire l’essuie-glace qu’à construire des actions au cours du premier acte. Son équipe a semblé prendre confiance au cours du second, ce qui lui a permis d’être plus à l’aise avec le ballon et de jouer vers l’avant. Contrairement à Atangana, il est resté derrière et a assuré la fermeture de l’axe, sans se permettre d’apporter son soutien sur les phases offensives. Remplacé par Patrick (73e).

- Ito (6) : globalement discret en raison de la possession marseillaise, l’ancien de Genk a su faire preuve d’intelligence avec le ballon dans les pieds. Tranchant, il s’est mis au service du collectif, à l’image de cette belle ouverture vers Nakamura (40e), puis de ce centre qui était proche de devenir une passe décisive (41e). Il a démarré sa seconde période de la meilleure des manières : en amorçant un contre fulgurant qui menait au but du break (52e).

- Diakhon (6,5) : comme le reste des offensifs rémois, le Français a beaucoup couru dans le vide durant une bonne partie de la première période. Il était presque impossible de faire la différence sur son côté gauche, tant son équipe était repliée. Mais sur l’une des rares attaques des siens, il est parvenu à trouver Nakamura en pleine surface, qui marquait le premier but de la rencontre (30e). En deuxième mi-temps, c’est la situation inverse qui s’est produite : Nakamura lui transmettait le ballon, il parvenait à résister au retour marseillais et croisait son tir pour le 2-0 (52e). Remplacé par Ibrahim (59e), auteur d’une entrée très percutante. Il a délivré une passe décisive à destination d’Atangana (69e).

Olympique de Marseille

- Rulli (3): le portier olympien, peu sollicité durant la rencontre, n’a cependant rien pu faire sur l’ouverture du score de Nakamura à la 28e (1-0), une frappe qu’il n’a pu qu’effleurer. À la 39e, il est bien présent pour repousser une frappe bien prise de Nakamura, éloignant ainsi le danger. Peu après, il réalise une belle intervention en se jetant sur une tentative d’Atangana, qui était très proche du 2-0 (40e). Après un contre rapide mené par Ito et Nakamura, Diakhon parvient à tromper le portier marseillais dès le retour des vestiaires (52e, 2-0). Il a finalement concédé un 3e but en fin de match (69e). Un match à oublier pour l’Argentin.

- Lirola (3): Pol Lirola a connu une première mi-temps en demi-teinte, marquée par quelques errements défensifs qui ont parfois été compensés par des interventions intéressantes sur le plan offensif. Sa dernière belle action est intervenue à la 44e, avec un bon jaillissement pour lancer une attaque. Cependant, après un début de match irrégulier, il a été remplacé par Bennacer (3) à la mi-temps. L’Algérien n’a pas su rééditer les promesses de ses premiers matchs à Marseille. Il n’a pas réussi à peser sur le jeu, semblant absent dans les moments clés.

- Balerdi © (4,5): il a réalisé un début de match intéressant, notamment avec quelques projections offensives qui ont apporté du dynamisme. Cependant, après une chute sur le genou à la 12e, il a commencé à se sentir diminué et a peiné à retrouver son niveau. À la 28e, il se laisse surprendre par Nakamura sur l’ouverture du score, un moment où sa blessure semble avoir pesé sur sa performance. Après un temps d’incertitude sur son état physique et la colère de son coéquipier Rulli, qui lui a demandé de quitter le terrain en raison de sa blessure, il a finalement été remplacé, boitant, par Neal Maupay (4) à la 34e. Maupay a eu une première occasion après une belle passe de Gouiri, mais il perd le ballon face à un défenseur rémois (45e+3). En seconde période, il n’a pas réussi à peser sur le jeu et est resté discret. Une prestation globalement décevante.

- Cornelius (2): le Canadien a connu une nouvelle prestation décevante. Dès l’un de ses premiers ballons, il rate un dégagement et offre une belle occasion à Reims (12e). À la 52e, il se fait prendre en un contre un face à Diakhon, qui inscrit le 2-0. Enfin, lui et Rongier se laissent prendre dans le dos par Atangana, qui marque le 3-0. Une rencontre difficile pour le défenseur danois, qui a multiplié les erreurs.

- Merlin (5): Merlin a rendu une prestation moyenne, avec quelques bons centres mais aussi des erreurs évitables. Remplacé par Dedic (4) à la mi-temps, qui n’a pas réussi à s’imposer dans cette rencontre. De son côté, le Bosnien a également peiné à se démarquer. Mal positionné sur son côté, il a cherché à se recentrer pour mieux utiliser son bon pied. En fin de match, il prend davantage de risques, notamment avec une frappe splendide depuis l’extérieur de la surface, mais Yehvann Diouf réalise un superbe sauvetage (86e).

- Kondogbia (4,5): Kondogbia a été l’une des rares lueurs d’espoir dans un milieu olympien en difficulté. Malgré quelques bonnes prestations et des interventions intéressantes, il n’a pas réussi à élever le niveau général de son équipe, qui est restée trop passive et inefficace dans l’ensemble. Remplacé par Rowe à la 80e.

- Rongier (4): l’ancien Nantais a vécu une rencontre difficile, marquée par plusieurs erreurs décisives. À la 51e, il perd son duel face à Nakamura, qui adresse une passe à Diakhon pour le 2-0. Repositionné après la mi-temps, il se laisse ensuite surprendre par Atangana, qui inscrit le but du 3-0. En difficulté tout au long du match, Rongier se rattrape quelque peu en inscrivant un superbe but à la 78e, d’une lourde frappe qui trouve la lucarne. Un match globalement mitigé.

- Luis Henrique (3,5): Luis Henrique a connu un match difficile sur son aile, peinant à s’imposer et à apporter suffisamment de danger dans les rangs rémois. Il tente de se relancer à la 23e avec une belle pointe de vitesse sur le côté droit, mais est stoppé de justesse par Okumu. Il a également tenté quelques centres intéressants (24e et 27e). Cependant, à la 62e, sur un très bon ballon de Bennacer, il manque de combativité en n’attaquant pas le ballon dans la surface rémoise, permettant à Diouf de le récupérer sans danger. Un match marqué par une faible agressivité de sa part.

- Rabiot (4): Rabiot a montré quelques bonnes intentions au début du match. À la 37e, il réalise une action intéressante, suivie d’une tête sur corner qui est sauvée sur la ligne par un défenseur rémois, alors que le gardien était battu. Après la mi-temps, il tente une frappe puissante (47e), qui est contrée. Malgré une présence importante en attaque et plusieurs occasions en seconde période, le milieu de l’équipe de France n’a finalement pas réussi à peser sur le match, offrant une copie moyenne.

- Greenwood (3,5): de retour dans le onze de départ après deux matchs sur le banc, Greenwood a affiché une grosse intensité dès les premières minutes, déterminé à regagner sa place. Il s’est rapidement illustré avec une première occasion à la 4e, sauvée in extremis par le gardien rémois. À la 20e, bien servi après une récupération de Gouiri, il a su se positionner intelligemment sur son côté droit mais a trop croisé sa frappe, manquant ainsi l’ouverture du score. Juste avant la pause (44e), il s’est défait de son défenseur avant d’être touché par Akieme dans la surface, sans obtenir de penalty.

- Gouiri (4): Amine Gouiri a été très présent dès le début de la rencontre, avec une bonne implication dans la construction du jeu. Dès la 5e, il trouve parfaitement Balerdi sur le premier corner du match, avant de se repositionner et d’essayer une belle frappe, stoppée par le gardien rémois Diouf. Très actif dans la surface, il a récupéré plusieurs bons ballons, dont une occasion intéressante à la 14e, mais se retrouve rapidement cerné par trois défenseurs adverses. Il a ensuite gratté un autre ballon avant de parfaitement décaler Greenwood, mais ce dernier n’a pas cadré sa frappe, bien qu’il ait été idéalement placé (20e). Il est remplacé par Ulysses Garcia à la 80e.