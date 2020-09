OM : André Villas-Boas présente Luis Henrique

La suite après cette publicité

Ce jeudi, Luis Henrique, l'ailier de 18 ans du Botafogo, est arrivé à Marseille. Il passera sa visite médicale avant de parapher, si tout se passe bien, un contrat de cinq années avec l'Olympique de Marseille. Présent en conférence de presse avant le match contre Metz à l'Orange Vélodrome de ce samedi soir (5e journée de Ligue 1), André Villas-Boas a profité de cette séance pour présenter son nouveau joueur.

« Je pense qu'il terminera aujourd'hui la visite médicale. C'est trop tôt pour s'entraîner demain. On va le laisser récupérer du voyage et de son transfert. La semaine prochaine, il démarrera avec le groupe. On va regarder le niveau qu'il a. Il y a beaucoup de choses qui changent par rapport au Brésil. Les principes de jeu qu'il doit commencer à connaître. Il a du talent pur et on va le travailler pendant les prochaines semaines dans différentes positions. Je suis très content de le voir ici. On pense qu'il a un peu des caractéristiques différentes et qu'on peut le faire jouer comme numéro 9. Il doit apprendre la position, un peu comme Marley, qui a été formé ailier. C'est un joueur pour les côtés, mais on pense qu'il peut jouer 9. Je vais regarder comment il est, les notions qu'il doit apprendre encore. Sur le talent, on n'a pas de doute. Je vais regarder ce qu'on a avec lui et Marley, on peut faire de la rotation, avec Valère Germain, aussi. On va se laisser un peu de temps pour voir où il est meilleur », a expliqué André Villas-Boas.

« Regardez combien Lille a dépensé pour David »

Le Portugais a annoncé que c'est bien Pablo Longoria qui lui avait présenté des images du joueur et qu'il a validé directement le recrutement. « Il a du talent, de la profondeur, il dribble. Il n'est pas trop différent de ce qu'on a déjà. Il n'y a pas une chose précise qu'il manque aux autres. C'est un joueur d'attaque. Il sait tirer et dribbler. Il a une technique étonnante dans les petits espaces. Il faut travailler. Il faut qu'il s'adapte. C'est un talent pour l'attaque », a-t-il poursuivi.

Enfin, interrogé sur le prix du joueur (plus d'une dizaine de millions d'euros), AVB a semblé vouloir protéger son joueur : « je ne sais pas, je vais regarder le niveau qu'il a. Il faut qu'il s'adapte, apprendre une nouvelle langue, des attentes d'un top club. Il n'a pas de transition avec un petit club. Il y a de la pression ici. Je vais regarder tout ça. Je ne pense pas. Regardez combien Lille a dépensé pour David ». En tout cas, on imagine déjà les supporters de l'OM impatient de découvrir leur nouvel attaquant brésilien !