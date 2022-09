LOSC : Olivier Létang juge le mercato

Le président de Lille, Olivier Létang, a profité de la conférence de presse de ce samedi pour dresser un bilan du mercato estival de son club. Un bilan qu'il estime positif dans l'ensemble : « Nous sommes satisfaits de notre mercato. La mentalité de l'équipe est très bonne. On devra être plus tueurs devant le but. Les arrivées d'André et d'Adam apportent encore de la qualité. Maintenant, il faut travailler pour gagner. Nous sommes en train de stabiliser le club d'un point de vue économique. Cela prendra du temps. Notre responsabilité, c'est de prendre soin du LOSC. »

Lille pointe actuellement à la 8ème place au classement après 5 matchs joués avant le déplacement à Montpellier ce dimanche (13h00). À surveiller au fur et à mesure des matchs la complémentarité que pourront avoir les recrues, qui sont nombreuses comme Mohamed Bayo et Adam Ounas notamment.