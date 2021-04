PSG : Leonardo félicite Mauricio Pochettino

Avant le déplacement du PSG à Metz, Leonardo a effectué une petite intervention médiatique sur Canal Plus durant laquelle il a félicité Mauricio Pochettino pour ses derniers résultats. Le directeur sportif brésilien reconnaît qu'à l'arrivée du nouvel entraîneur, la situation n'était pas simple mais il a su trouver la bonne formule, alors que l'équipe sortait d'une période positive sous Tuchel, qui a mené le PSG en finale de Ligue des Champions. Pour le Brésilien, il s'agit désormais de transformer l'essai pour réaliser une grande fin de saison.

«Ça n'a pas été facile pour lui quand il est arrivé. En janvier c'est toujours difficile avec un match contre Barcelone direct et maintenant on est en demi-finale. Il a apporté de la tranquillité et de l'humilité, des valeurs importantes dès son arrivée. Quand tu arrives dans une équipe qui est arrivée en finale (de C1, ndlr), il a eu la patience de comprendre les choses. Doucement, il a mis ses idées en place. Le groupe l’a compris. Si tu ne mets tous ces ingrédients, tu ne passes pas contre le Bayern et tu ne gagnes pas contre Saint-Etienne. Ça fait plaisir de voir cette solidité. Maintenant il faut capitaliser sur les derniers matches qui vont tout décider. »