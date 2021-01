Liverpool s'attaque à Issa Diop

Liverpool est dans le dur en Premier League. Les Reds ont enchaîné une série de mauvais résultats entre la fin décembre et la mi-janvier qui leur a fait perdre beaucoup de points dans la course au titre. Quatrièmes, les Liverpuldiens sont ainsi à trois points de Manchester United, et à quatre points de Manchester City, qui compte un match de retard qui plus est.

Il faut dire que Jürgen Klopp n'est pas vraiment aidé par les blessures, puisque l'Allemand doit pratiquement toujours composer sans ses défenseurs. Virgil van Dijk est ainsi blessé de longue durée, pendant que Joe Gomez et Joel Matip sont aussi souvent indisponibles. D'où le replacement fréquent de Jordan Henderson en défense centrale, souvent accompagné par Fabinho, qui n'est également pas défenseur central de métier. Il faut donc impérativement recruter un défenseur central pour rester compétitif dans cette Premier League où le moindre point perdu risque de coûter cher.

Diop a perdu de l'importance à West Ham

Selon nos informations, le club de la Mersey creuse la piste menant à Issa Diop. Le défenseur de West Ham est suivi par les Reds depuis plusieurs saisons déjà. Si une arrivée pour cet hiver reste compliquée, un transfert de dernière minute n'est pas impossible, d'autant plus que les Hammers ne seraient pas forcément contre un départ. Une sacrée opportunité pour le joueur.

Rapidement flamboyant en Premier League, l'ancien du TFC a cependant perdu de l'importance cette saison, ne disputant que quatre rencontres en Premier League. David Moyes semble ainsi miser sur la doublette Ogbonna-Balbuena, et un départ vers Anfield lui permettrait de se relancer, avec un temps de jeu important plus ou moins assuré au vu de la situation chez les Reds. Toujours d'après nos sources, des écuries italiennes (dont l'Inter) et espagnoles sont aussi sur le coup. Affaire à suivre.