Monaco - Troyes : les compositions officielles

Trois jours seulement après la fin de la quatrième journée de Ligue 1, marquée par le match nul entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco (1-1), c’est déjà le retour du championnat. En ce mercredi 31 août, les vingt formations de notre cher et tendre Ligue 1 vont en effet toutes être sur le pont afin de disputer ce cinquième match de la saison. Parmi toutes ces confrontations, l’AS Monaco reçoit au stade Louis II Troyes lors du premier multiplex de la journée, à 19h. Auteur d’un début de saison très décevant (12ème), le club du Rocher aura à coeur de confirmer la bonne impression laissée face au PSG, tandis que la formation troyenne tentera d'enchaîner après une première victoire face à Angers le week-end dernier (3-1). Une rencontre qui sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 19h.

Pour cette cinquième sortie de la saison, les deux entraîneurs ont opéré quelques changements par rapport aux derniers matchs afin de faire souffler leur effectif et accorder du temps de jeu à tout le monde. Dans un schéma articulé en 3-4-3, Philippe Clément a décidé d'associer Takumi Minamino, Wissam Ben Yedder et Breel Embolo au sein de l’attaque. L’international suisse vient remplacer Kevin Volland, buteur mais sorti sur blessure face au PSG dimanche dernier. Auteur d’une première prestation remarquée, Mohamed Camara est reconduit au milieu de terrain avec Youssouf Fofana. En défense par contre, Malang Sarr va débuter aux côtés d'Axel Disasi et Guillermo Maripan. Du côté de Troyes, Bruno Irles continue de maintenir sa confiance dans un 5-4-1. Mama Baldé retrouve une place de titulaire à la pointe de l’attaque en lieu et place d’Iké Ugbo. Enfin, Adil Rami se retrouve sur le banc, remplacé par Porozo.

Compositions des équipes :

Monaco : Nubel - Disasi, Maripan, Sarr - Vanderson, Fofana, Camara, Jakobs - Minamino, Embolo, Ben Yedder

Troyes : Gallon - Baldé, Palmer-Brown, Porozo, Salmier, Yade - Tardieu, Kouamé, Odobert, Ripart - Baldé